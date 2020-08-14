«Там не для простых смертных»: Кудрявцеву раскритиковали за дорогой отдых

Демонстрация Леры Кудрявцевой фрагментов роскошного отдыха в турецком отеле разозлила многих ее поклонников. Теледива опубликовала видео, в котором показала убранство своего номера, пустой пляж и бассейный комплекс.

Звезда отправилась в Турцию с маленькой дочерью сразу после возвращения из Адлера. И хотя в Краснодарском крае ей понравилось, Леру потянуло за рубеж. Стоимость ее апартаментов на две недели обходится в 200 тысяч рублей. Ведущая не стала скрывать, что отдыхает в элитном месте и наслаждается прекрасным отдыхом.

«Тепло, вкусно, уютно. Принесли детскую кроватку, горшок, сладости, фрукты. Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа точно, а Турция», — написала Кудрявцева. Автор поста, очевидно, забыла, что Турция в том числе находится в Европе.

В комментариях многие поспорили с Лерой по части лучшей страны для отдыха с детьми. Еще больше пользователей указало ей на бестактность в период кризиса по отношению к рядовым согражданам, которые не могут себе позволить отдохнуть за границей.

«Путевка стоит, наверное, как малогабаритная квартира»;

«Там, наверное, не для простых смертных»;

«Ну, Лера без этого не может, чтоб изобилие не показать»;

«Зачем нам это рекламировать и провоцировать народ?»

«Как-то перебор», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева показала, как ее двухлетняя дочь развлекается в Турции.