«Выбора нам не оставили»: Лера Кудрявцева с ребенком отправилась на отдых в Турцию

Телеведущая Лера Кудрявцева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что отправляется отдыхать с двухлетней дочерью Марией в турецкую Анталью. Свой выбор знаменитость объяснила отсутствием другой альтернативы.

«Потому что другого выбора нам не оставили. Все страны закрыты, кроме Турции. Поэтому туда. <…> У меня билет был на 3 августа, потом, оказывается, перенесли на 10-е, именно в Анталью», — сказала Лера Кудрявцева.

Супруга хоккеиста Игоря Макарова отметила, что как минимум раз в год старается вывозить малышку на солнечный морской берег. При этом, слухи о возможном ухудшении сервиса в Турции Леру Кудрявцеву волнуют мало. Главное для нее — здоровье дочери.

«Мне ребенка надо на солнце, на море хотя бы раз в год. <…> Для меня вот этот сервис — нет. Мне главное, чтобы было море, солнышко и ребенок получил витамин D», — отметила телеведущая.

Лера Кудрявцева выразила надежду, что на побережье Средиземного моря им удастся не подхватить заразу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дети Лазарева сдружились с дочерью Кудрявцевой.