Дочь Галкина и Пугачевой устроила домашний показ мод в одежде от Юдашкиной

Дочь российского ведущего и шоумена Максима Галкина и примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Лиза устроила показ мод в загородном саду. Как пишет Teleprogamma.pro, в дефиле также приняли участие брат девочки Гарри и дочь Кристины Орбакайте Клавдия.

На домашнем показе Лиза продемонстрировала пышное платье с золотистым узором. Также юная модель примерила еще несколько летних образов. Гарри выбрал белый пиджак в широкую синюю полоску с джинсовыми шортами, а также бежевую шляпу и солнцезащитные очки.

Большую часть нарядов, которые показали малыши, сшила Галина Юдашкина, дочь известного модельера Валентина Юдашкина, для одной из своих коллекций. Домашнее же шоу было репетицией настоящего показа мод, в котором детей пригласила поучаствовать дизайнер. Лиза, Клавдия и Гарри репетировали модельные позы, будто находятся под пристальным вниманием зрителей и фотографов на подиуме.

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