Лиза и Гарри Галкины попробовали выполнить шпагат в воздухе, прыгая на батуте

Несколько лет назад было сложно представить, что кто-то сможет побить популярность певицы Аллы Пугачевой, но ее детям от юмориста Максима Галкина это почти удалось. Во многом — благодаря постоянному освещению их жизни в микроблоге в Instagram самим шоуменом. На сей раз он поделился новыми видео с малышами в сторис.

На видео Гарри и Лиза Галкины ловко скачут на огромном батуте, установленном рядом с их семейным замком в деревне Грязь в Подмосковье. Брат с сестрой отлично ладят, так что и в этот раз они были на одной волне — успевали и прыгать, и кульбиты показывать, и с отцом болтать.

«Ставьте лайки на наши упражнения и выставляйте в Instagram!» — крикнула Лиза.

Лиза, любимица пользователей сети, показала брату, как, в ее представлении, прыгали бы на батуте жители древнего Египта. А Гарри, не желая отставать, успел в полете продемонстрировать шпагат. Дети много времени проводят вместе, а их воспитанием, несмотря на занятость, занимаются и родители. Так, Лиза уже не раз демонстрировала неплохое знание французского благодаря занятиям с отцом, а Гарри — бодро пел песни Эдит Пиаф, оба много времени проводят за творческими заданиями.

Фанаты обожают обоих малышей и всегда оставляют сотни комментариев под каждым новым видео и фото с ними.

5-tv.ru уже писал, что Лиза и Гарри Галкины неплохо освоили и другой спортивный снаряд.