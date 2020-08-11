Лиза и Гарри Галкины попробовали выполнить шпагат в воздухе, прыгая на батуте
Забавное видео с шестилетними малышами появилось в Instagram-аккаунте их звездного отца.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Несколько лет назад было сложно представить, что кто-то сможет побить популярность певицы Аллы Пугачевой, но ее детям от юмориста Максима Галкина это почти удалось. Во многом — благодаря постоянному освещению их жизни в микроблоге в Instagram самим шоуменом. На сей раз он поделился новыми видео с малышами в сторис.
На видео Гарри и Лиза Галкины ловко скачут на огромном батуте, установленном рядом с их семейным замком в деревне Грязь в Подмосковье. Брат с сестрой отлично ладят, так что и в этот раз они были на одной волне — успевали и прыгать, и кульбиты показывать, и с отцом болтать.
«Ставьте лайки на наши упражнения и выставляйте в Instagram!» — крикнула Лиза.
Лиза, любимица пользователей сети, показала брату, как, в ее представлении, прыгали бы на батуте жители древнего Египта. А Гарри, не желая отставать, успел в полете продемонстрировать шпагат. Дети много времени проводят вместе, а их воспитанием, несмотря на занятость, занимаются и родители. Так, Лиза уже не раз демонстрировала неплохое знание французского благодаря занятиям с отцом, а Гарри — бодро пел песни Эдит Пиаф, оба много времени проводят за творческими заданиями.
Фанаты обожают обоих малышей и всегда оставляют сотни комментариев под каждым новым видео и фото с ними.
5-tv.ru уже писал, что Лиза и Гарри Галкины неплохо освоили и другой спортивный снаряд.
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