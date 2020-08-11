Лиза и Гарри Галкины попробовали выполнить шпагат в воздухе, прыгая на батуте

|
Анастасия Шадская
52

Забавное видео с шестилетними малышами появилось в Instagram-аккаунте их звездного отца.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Несколько лет назад было сложно представить, что кто-то сможет побить популярность певицы Аллы Пугачевой, но ее детям от юмориста Максима Галкина это почти удалось. Во многом — благодаря постоянному освещению их жизни в микроблоге в Instagram самим шоуменом. На сей раз он поделился новыми видео с малышами в сторис.

На видео Гарри и Лиза Галкины ловко скачут на огромном батуте, установленном рядом с их семейным замком в деревне Грязь в Подмосковье. Брат с сестрой отлично ладят, так что и в этот раз они были на одной волне — успевали и прыгать, и кульбиты показывать, и с отцом болтать.

«Ставьте лайки на наши упражнения и выставляйте в Instagram!» — крикнула Лиза.

Лиза, любимица пользователей сети, показала брату, как, в ее представлении, прыгали бы на батуте жители древнего Египта. А Гарри, не желая отставать, успел в полете продемонстрировать шпагат. Дети много времени проводят вместе, а их воспитанием, несмотря на занятость, занимаются и родители. Так, Лиза уже не раз демонстрировала неплохое знание французского благодаря занятиям с отцом, а Гарри — бодро пел песни Эдит Пиаф, оба много времени проводят за творческими заданиями.

Фанаты обожают обоих малышей и всегда оставляют сотни комментариев под каждым новым видео и фото с ними.

5-tv.ru уже писал, что Лиза и Гарри Галкины неплохо освоили и другой спортивный снаряд.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.78
0.14 86.83
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
Жуткое видео: Полчища мотыльков атакуют Тверь
7:00
ТОП-4 знака зодиака, которые найдут настоящую любовь в 2020 году
6:51
«Коллективное помешательство»: Власти Канн о сообщениях о стрельбе
6:39
Годы неудачи окупились: Пара из Подмосковья выиграла в лотерею пять миллионов рублей
6:27
Лиза и Гарри Галкины попробовали выполнить шпагат в воздухе, прыгая на батуте
6:15
Какие тайны в себе хранит «Остров фортов» в Кронштадте?

Сейчас читают

«Самое милое семейство»: Климова показала трогательные фото с прогулки с детьми
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок