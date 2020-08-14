Центробанк отреагировал на предложение выпустить 300-рублевую купюру

В Центральном банке РФ не планируют выпускать купюры достоинством в 300 рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется», — сказали в регуляторе.

Ранее соответствующую просьбу главе Центробанка Эльвире Набиуллиной направлял депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Он предлагал начать выпуск банкноты в честь 300-летия города и Универсиады-2023. По его словам, билет Банка России с изображением Екатеринбурга мог бы стать первой купюрой «с темой, посвященной Уралу».

В последний раз банкнотный ряд в России пополнился новыми купюрами в 2017 году. На банкнотах номиналом 2000 и 200 рублей появились достопримечательности Дальнего Востока и Крыма соответственно.

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