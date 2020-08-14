Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как снизить плату за коммунальные услуги на 50%. Как отмечает ФАН, эксперт поделилась советами в рамках пресс-конференции в Медиацентре «Патриот».

По словам Разворотневой, большие счета получаются из-за объемов, а не высоких тарифов.

«Основная часть переплаты происходит не в связи со стоимостью тарифов, а в связи с объемом потребления услуг. В нашей стране тарифы на коммунальные услуги ниже, чем в Германии и Франции, но платим больше — за ремонт и прочие расходы, потому что не экономим. Поэтому, чтобы снизить размер коммунальных платежей, нужно сократить объемы потребления услуг — тепла или электроэнергии, которые вам не нужны», — считает спикер.

По ее словам, нужно оборудовать жилище специальными датчиками, которые будут рассчитывать и дозировать расходы. Она уверена, только счетчики тепла позволяют сэкономить до 30%. А если добавить к ним светодиодные лампы, то экономия достигнет 50%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в новостройка тарифы на отопление могут вырасти на треть.