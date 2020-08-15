Мнимая польза: Кому нельзя есть помидоры? — советы диетолога
Несмотря на то, что томаты наделены полезными веществами, их употребление может негативно повлиять на здоровье некоторых групп людей.
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Представитель национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть помидоры, сообщает РИА Новости.
Томаты могут быть опасны для людей, страдающих от гастрита и язвенных заболеваний, так как в плоде содержится большое количество органических кислот. По этой же причине помидоры не рекомендованы аллергикам, у которых они могут вызывать обострение.
Кроме того, Круглова рассказала, что лучше употреблять в пищу термически обработанные помидоры, так как они защищают от онкологии и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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