Мнимая польза: Кому нельзя есть помидоры? — советы диетолога

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Татьяна Меркер
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Несмотря на то, что томаты наделены полезными веществами, их употребление может негативно повлиять на здоровье некоторых групп людей.

Мнимая польза: Кому нельзя есть помидоры? — советы диетолога

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

Представитель национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть помидоры, сообщает РИА Новости.

Томаты могут быть опасны для людей, страдающих от гастрита и язвенных заболеваний, так как в плоде содержится большое количество органических кислот. По этой же причине помидоры не рекомендованы аллергикам, у которых они могут вызывать обострение.

Кроме того, Круглова рассказала, что лучше употреблять в пищу термически обработанные помидоры, так как они защищают от онкологии и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 5-tv.ru публиковал, фирменный рецепт сладких огурцов с апельсином и имбирем.

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