Джигурда усмехнулся над живущим на 1,5 миллиона в месяц Пригожиным

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Софья Зуева
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Известный артист заявил, что последние месяцы спокойно существует на 30 тысяч рублей в месяц.

Джигурда усмехнулся над живущим на 1,5 миллиона в месяц Пригожиным

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Актер Никита Джигурда раскритиковал продюсера Иосифа Пригожина за излишнюю склонность к транжирству. Тот накануне рассказал, что тратит полтора-два миллиона рублей ежемесячно. Джигурда в противовес поделился информацией, что прекрасно живет на 30 тысяч рублей в месяц и не жалуется, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Эпатажный артист, известный по фильму «Любить по-русски», признался, что пересмотрел свой бюджет во время самоизоляции. Как оказалось, 30 тысяч рублей — это сумма, которой артисту вполне достаточно, чтобы комфортно жить в течение месяца.

По признанию актера, он предпочитал питаться кефиром в период пандемии. А мясо не покупает, поскольку уже давно придерживается вегетарианских взглядов.

«Я знаю, что некоторые люди живут вообще на восемь-двенадцать тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц», — заявил Джигурда.

Однако, по его признанию, всей семьей на эти деньги не прожить. 30 тысяч актер тратит исключительно на себя.

Ранее 5-tv сообщал о том, сколько Иосиф Пригожин тратит денег на жизнь.

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