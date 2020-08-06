«Просто не хочу лукавить!» — Пригожин признался, сколько миллионов тратит в месяц

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Виктория Андреева
Эксклюзив 533

Известный продюсер рассказал, на что уходят все его деньги.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, Щербак Александр

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, вслед за композитором Юрием Лозой, подверг критике селебрити, заявляющих о готовности прожить целый месяц лишь на 50 тысяч рублей. В частности, речь шла о гимнастке Ляйсан Утяшевой, а также шоумене Никите Джигурде, утверждавших, что этой суммы им предостаточно для «комфортной» жизни.

В беседе с 5-tv.ru Пригожин признался, что не представляет, как живут люди со столь низкими зарплатами. Ему, к примеру, важно получать не менее полутора-двух миллионов рублей в месяц, чтобы оплатить свои расходы.

«Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужно не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — сразу отметил бизнесмен.

Продюсер пояснил, что будь его доходы значительно меньше, то о швейцарском образовании для детей можно было и не мечтать. Равно, как и о достойных клипах для супруги — певицы Валерии. При зарплате в 50 тысяч рублей Пригожин не смог бы также записывать треки и содержать любимый офис. Селебрити, которые утверждают обратное, Иосиф назвал обыкновенными сказочниками.

«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — настаивал продюсер.

В назидание хейтерам, которые, возможно, осудят Пригожина за «барские замашки», он напомнил, что воспитывает шестерых детей и вынужден содержать массу близких родственников. Так, например, одни лишь ЖКХ-услуги в квартире его мамы стоят порядка 20 тысяч рублей. При этом велики счета и за его жилплощадь: электроэнергия и платы на содержание придомовой территории составляют в месяц, как минимум, 50 тысяч рублей.

«Сколько ее (Ляйсан Утяшевой — Прим.ред.) программы стоят? Шоу? Невозможно ж прожить на эти деньги! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города… Мне бы этих денег не хватило. Мне меньше 1,5 — 2 миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу», — подытожил именитый продюсер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько на самом деле тратит на жизнь Юрий Лоза и почему так резко критикует «зажиточных» коллег по цеху.

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