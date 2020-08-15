«Тихая охота»: Эксперт предупредил об опасности сбора лесных ягод
Агроном рассказал, какие правила нужно соблюдать, отправляясь в лес.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Dirk Schröder / CHROMORANGE, 5-tv.ru
Специалисты по агрономии предупреждают, оказывается, сбор лесных ягод может быть опасным! Специалист Михаил Воробьев прежде всего отметил, что ягоды стоит собирать подальше от цивилизации, населенных пунктов, людей и машин.
«Собирать подальше от дороги — это прописная истина!», — подчеркнул Воробьев.
Но не стоит и заходить в самую глубь леса, потому что для роста плодам необходим солнечный свет, который не может пробиться сквозь густые ветви деревьев.
«Особенно хвойные деревья дают очень большую тень, и под ними ничего не растет вообще. Там даже трава едва пробивается, не говоря уже о том, чтобы какие-то ягоды. Их обычно ищут на лесных полянках и опушках, то есть там, где есть солнечный свет», — объяснил агроном.
Не стоит забывать и о ситуации с лесными пожарами в стране. Особенно внимательными стоит быть лесникам, живущим в областях, приближенных к Чернобыльской станции. Черные ягоды в этой местности могут выглядеть спелыми и аппетитными, но содержать в себе опасные вещества.
«Темные ягоды, такие как черника, голубика в силу физиологических причин потребляют радионуклиды больше, чем другие ягоды», — пояснил эксперт
Люди, живущие удаленно от промышленных объектов, должны следить лишь за тем, чтобы не спутать ядовитые ягоды с безвредными. Для этого, по словам Воробьева, стоит перед походом в лес почитать в интернете, какие плоды сейчас созрели, и с чем их можно спутать.
«Сейчас созрели ядовитые ягоды такие как: Волчья лыка, вороний глаз, плоды ландыша, она выглядит очень аппетитно, но содержат в себе массу сердечных гликозидов, которые нарушают работу сердца и могут привести даже к смерти», — рассказал биолог.
Лучший способ отличать несъедобные плоды от обычных — это запомнить их вид и форму. Кроме того, находясь в лесу, ни в коем случае нельзя есть или трогать голыми руками плоды незнакомых кустарников и деревьев.
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