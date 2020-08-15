«Тихая охота»: Эксперт предупредил об опасности сбора лесных ягод

Специалисты по агрономии предупреждают, оказывается, сбор лесных ягод может быть опасным! Специалист Михаил Воробьев прежде всего отметил, что ягоды стоит собирать подальше от цивилизации, населенных пунктов, людей и машин.

«Собирать подальше от дороги — это прописная истина!», — подчеркнул Воробьев.

Но не стоит и заходить в самую глубь леса, потому что для роста плодам необходим солнечный свет, который не может пробиться сквозь густые ветви деревьев.

«Особенно хвойные деревья дают очень большую тень, и под ними ничего не растет вообще. Там даже трава едва пробивается, не говоря уже о том, чтобы какие-то ягоды. Их обычно ищут на лесных полянках и опушках, то есть там, где есть солнечный свет», — объяснил агроном.

Не стоит забывать и о ситуации с лесными пожарами в стране. Особенно внимательными стоит быть лесникам, живущим в областях, приближенных к Чернобыльской станции. Черные ягоды в этой местности могут выглядеть спелыми и аппетитными, но содержать в себе опасные вещества.

«Темные ягоды, такие как черника, голубика в силу физиологических причин потребляют радионуклиды больше, чем другие ягоды», — пояснил эксперт

Люди, живущие удаленно от промышленных объектов, должны следить лишь за тем, чтобы не спутать ядовитые ягоды с безвредными. Для этого, по словам Воробьева, стоит перед походом в лес почитать в интернете, какие плоды сейчас созрели, и с чем их можно спутать.

«Сейчас созрели ядовитые ягоды такие как: Волчья лыка, вороний глаз, плоды ландыша, она выглядит очень аппетитно, но содержат в себе массу сердечных гликозидов, которые нарушают работу сердца и могут привести даже к смерти», — рассказал биолог.

Лучший способ отличать несъедобные плоды от обычных — это запомнить их вид и форму. Кроме того, находясь в лесу, ни в коем случае нельзя есть или трогать голыми руками плоды незнакомых кустарников и деревьев.

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