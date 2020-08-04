Как выбрать спелый арбуз и не отравиться? Рекомендации Роскачества

Август — месяц арбузного счастья! Однако далеко не все умеют выбрать сочное лакомство так, чтобы оно действительно оказалось спелым и вкусным. О том, на какие детали стоит обратить внимание при покупке арбуза, рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева.

По ее словам, в первую очередь, следует смотреть на корку плода. Она не должна быть потрескавшейся. Большое количество трещин, сколов и вмятин говорит о том, что арбуз долго везли или хранили, что плохо сказывается на его органолептических свойствах.

Не стоит судить, есть ли нитраты в ягоде по внешним повреждениям. Вопреки мифу о том, что арбузы обкалывают химией, это происходит совсем иначе. Эксперт разъяснила, что плоды удобряют нитратами в период созревания, и они могут остаться в нем только тогда, когда ягоду сняли недозревшей.

«Но, скорее всего, они будут только в корке. Вероятность найти превышения по нитратам в мякоти — низкая», — рассказала Буслаева.

При этом измерять количество химии в арбузе с помощью нитратомера — практически бесполезно. Лучше выучить простые советы, как опознать спелый арбуз. Эксперт рекомендует оценить корочку — если она глянцевая, скорее всего, плод не созрел. У хорошего арбуза она уже более матовая.

Также стоит найти на плоде земляное пятно. Оно расположено снизу, в том месте, которым арбуз лежал на земле. Пятно должно быть желтым, чем ярче, тем лучше.

Старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов развенчал миф об арбузном хвостике, на который ориентируются покупатели.

«Высохший арбузный хвостик — не стопроцентный признак вкусного арбуза. Это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но нужно учитывать фактор транспортировки: пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, если даже арбуз совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего три-четыре дня», — пояснил эксперт.

Главное, на что стоит обратить внимание — место, где вы приобретаете сладкое летнее лакомство. Лучше всего покупать ягоду возле арбузных полей — там плоды свежее, так как их часто собрали в этот же день и не транспортировали. В магазине не стоит выбирать слишком дешевые арбузы — хороший плод не может стоить копейки.

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