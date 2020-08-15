В Кремле рассказали о телефонном разговоре между Путиным и Лукашенко

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Алина Потёмкина
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Инициатором беседы стала белорусская сторона.

В Кремле рассказали о телефонном разговоре между Путиным и Лукашенко

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Беседа состоялась по инициативе Минска.

В ходе диалога белорусский лидер проинформировал Путина о событиях, происходящих в республике после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Стороны выразили уверенность в том, что связанные с этим проблемы вскоре будут урегулированы.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили недавнее возвращение в Россию 32 задержанных в Белоруссии россиян. Оба дали положительную оценку разрешению ситуации, которому способствовали контакты и тесное взаимодействие дипведомств государств.

В Белоруссии, начиная с 9 августа, проходят акции протеста несогласных с результатами президентских выборов. Согласно официальным данным, нынешний лидер Александр Лукашенко набрал 80% голосов, однако оппозиционно настроенные граждане не согласны с такими результатами. Его оппонент Светлана Тихановская на следующий день покинула страну. В ходе митингов были жесткие задержания и разгон граждан. Постепенно правоохранители стали выражать солидарность с протестующими. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как силовики опустили щиты перед митингующими в Минске.

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