Видео: Силовики опустили щиты перед протестующими в Минске

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Татьяна Меркер
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Колонна демонстрантов двигается к Дому правительства Белоруссии.

Фото, видео: ТАСС /Федосенко Наталия, 5-tv.ru

Около десятка силовиков, рассредоточенных вдоль Дома правительства в Минске, опустили щиты перед протестующими, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Таким способом сотрудники ОМОНа выразили демонстрантам свою поддержку и солидарность.

Девушки, участвующие в протесте, со слезами бросились в объятья к силовикам. Парни благодарно хлопали их по плечу и заключали в объятья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, рабочие Минского тракторного завода вышли колонной в город, растянув огромные плакаты.

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