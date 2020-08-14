Видео: Силовики опустили щиты перед протестующими в Минске
Колонна демонстрантов двигается к Дому правительства Белоруссии.
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Фото, видео: ТАСС /Федосенко Наталия, 5-tv.ru
Около десятка силовиков, рассредоточенных вдоль Дома правительства в Минске, опустили щиты перед протестующими, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Таким способом сотрудники ОМОНа выразили демонстрантам свою поддержку и солидарность.
Девушки, участвующие в протесте, со слезами бросились в объятья к силовикам. Парни благодарно хлопали их по плечу и заключали в объятья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, рабочие Минского тракторного завода вышли колонной в город, растянув огромные плакаты.
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