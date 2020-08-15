«Могу потратить в месяц миллион»: Сафронов рассказал о своих расходах

Художник Никас Сафронов рассказал, как много денег тратит в месяц. В интервью Teleprogramma.pro, он озвучил, что его расходы могут составлять и миллион, и пять миллионов рублей.

В то же время живописец отметил, что может вести достаточно аскетичный образ жизни, а еще он помогает родственникам.

«Я все деньги, которые зарабатываю — сразу трачу. Не привык откладывать. Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни на самом деле немногое — кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — рассказал Сафронов.

Также он отметил, что много денег тратит на благотворительность, поддерживает своих сотрудников финансово. Например, он никого не уволил в период пандемии коронавируса. Из этих трат, видимо, и складываются расходы в несколько миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Сафронова попал в секс-конфуз.