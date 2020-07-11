«Не заметил»: 240-килограммовый сын Сафронова рассказал о секс-конфузе

Сын известного художника Никаса Сафронова и пианист Лука Затравкин известен своим внушительным весом. Если его самого цифра на весах в 240 килограммов не смущает, то в отношениях с противоположным весом это может привести к комическим ситуациям, пишет Sobesednik.ru.

По словам самого Луки Затравкина, к своим 30 годам он может похвастать богатым сексуальным опытом. С одной из них, по его словам, и вовсе произошел курьез. Они отправились на свидание в отель, где им дали номер с двумя сдвинутыми односпальными кроватями. Окунувшись с головой в любовные игры, молодой человек не сразу почуял подвох, когда барышня начала громче кричать, изначально записав это на счет своего мастерства.

На самом деле оказалось, что в процессе утех его партнерша упала в щель между разъехавшимися кроватями, но лишний вес и пылкость пианиста помешали ему вовремя остановиться. Впрочем, оба отреагировали на случившееся с юмором.

«Я этого из-за веса даже не заметил!» — смеется теперь Затравкин.

Сын художника, мечтающий поправиться до своего идеала в 250 килограммов, признался, что это был единственный раз, когда он думал о том, чтобы сесть на диету. Он вспомнил этот случай и предположил, что какая-то похожая ситуация могла случиться и у продюсера Макса Фадеева, недавно поразившего всех своим резким похудением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лука Затравкин уже находил тайный смысл в резкой смене имиджа и похудении Максима Фадеева.