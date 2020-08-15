Загитова провалила ЕГЭ, но поступила в вуз

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Алина Потёмкина
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Фигуристка хочет бороться за честную журналистику.

Загитова провалила ЕГЭ, но поступила в вуз

Фото: www.globallookpress.com /Бобылев Сергей

Фигуристка Алина Загитова поступила в РАНХиГС на очную форму обучения по специальности «Журналистика». Правда, удалось девушке это только на платной основе — она набрала низкое количество баллов по ЕГЭ. Результаты Загитовой опубликованы на сайте вуза.

За ЕГЭ по русскому языку она получила 51 балл, за экзамен по обществознанию — 44 балла. Обучаться спортсменка будет по программе бакалавриата «Продюсирование и культурная политика».

Олимпийская чемпионка раскрыла, почему выбрала именно журналистику в качестве профессии, которой хочет овладеть после завершения спортивной карьеры. По ее словам, в первую очередь, она хочет научиться общаться с прессой, так как у нее с этим были трудности.

«У меня много причин. Я ужасно стесняюсь давать интервью! Ужасно! Хочу победить этот страх. Это раз. Еще хочу научиться правильно и красиво излагать свои мысли», — приводит слова девушки сайт вуза.

Также Загитова намерена бороться с ложью в работе СМИ. Она уверена, что сможет работать в журналистике по совести.

«Например, удивляюсь, когда в СМИ пишут неправду, сочиняют небылицы про меня. Даже странно, как у людей фантазия так работает, и, главное, зачем им это? Я сама буду работать совершенно по-другому!» — заверила фигуристка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фигуристка Загитова стала самым молодым долларовым миллионером.

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