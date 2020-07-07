Как фигуристка Загитова стала самым молодым долларовым миллионером?

В рейтинг молодых и успешных россиян Forbes «40 до 40» второй год подряд попадает фигуристка Алина Загитова. Впервые олимпийская чемпионка оказалась в числе долларовых миллионеров в 17-летнем возрасте. В этот раз спортсменка вновь стала самой молодой участницей этого списка.

По данным издания, в 2019-м она заработала 1,1 миллиона долларов. Притом, что гонорары за спортивные победы составили небольшую часть ее дохода — 1,8 миллиона рублей. Госстипендия в размере 52 тысяч рублей в месяц тоже не делает призершу мировых соревнований богачкой.

На помощь Загитовой, как и другим именитым фигуристам, приходят ледовые шоу. Участие в проектах ее коллеги Татьяны Навки приносят ощутимый доход. Так, за шоу «Спящая красавица» Алина получила восемь миллионов рублей. Еще миллион ей достался за ледовое представление в жилом проекте «Доброград» предпринимателя Владимира Седова.

Работа российских фигуристов за рубежом оплачивается куда лучше. К примеру, за одно представление в Японии Загитовой заплатили около десяти тысяч долларов. За один только минувший сезон у нее состоялось два десятка заграничных выступлений.

Выгодно выделяют чемпионку на фоне многих ее коллег рекламные контракты с японской маркой косметики Shiseido, немецким спортивным брендом Puma и десятками других иностранных и российских компаний, включая японского производителя матрасов Airweave, Aqua Minerale, «Сбербанк» и «Аэрофлот».

Букмекеры, ювелирные бренды, производители товаров повседневного спроса — многие хотят заполучить Алину, но ее рекламные агенты тщательно выбирают партнеров. Съемки и интервью приходится встраивать в плотный график ежедневных тренировок. Ведь за баснословными и подчас легкими деньгами кроется многолетний тяжелый труд.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алина Загитова потеряла 50 тысяч долларов из-за коронавируса.