Видео: Фанаты Цоя устроили поминальный концерт на могиле певца
Легендарный рокер погиб ровно 30 лет назад.
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Фото, видео: Открытые источники, 5-tv.ru
Лидер группы «Кино» Виктор Цой разбился в автокатастрофе 30 лет назад. Поклонники музыканта устроили поминальный концерт на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.
Как видно на записях, десятки людей собрались у могилы певца. Они хором поют его песни, а также возлагают цветы. На заднем фоне установлен баннер с черно-белым портретом музыканта.
Виктор Цой скончался 15 августа 1990 года. Певец ехал на автомобиле в Ригу, но уснул за рулем и из-за этого попал ДТП с пассажирским автобусом. Цою было 28 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где именно в Петербурге установили памятник рокеру.
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