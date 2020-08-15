Видео: Фанаты Цоя устроили поминальный концерт на могиле певца

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Андрей Чапыгин
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Легендарный рокер погиб ровно 30 лет назад.

Фото, видео: Открытые источники, 5-tv.ru

Лидер группы «Кино» Виктор Цой разбился в автокатастрофе 30 лет назад. Поклонники музыканта устроили поминальный концерт на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Как видно на записях, десятки людей собрались у могилы певца. Они хором поют его песни, а также возлагают цветы. На заднем фоне установлен баннер с черно-белым портретом музыканта.

Виктор Цой скончался 15 августа 1990 года. Певец ехал на автомобиле в Ригу, но уснул за рулем и из-за этого попал ДТП с пассажирским автобусом. Цою было 28 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где именно в Петербурге установили памятник рокеру.

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