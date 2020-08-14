В Петербурге установили памятник Виктору Цою
Недалеко от того места, где теперь стоит скульптура, раньше находилась последняя квартира культовой звезды.
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Фото, видео: ТАСС / Чумичев Александр,Шогин Александр, 5-tv.ru
В Петербурге установили памятник Виктору Цою. Статуя лидера группы «Кино» украсила сквер на проспекте Ветеранов — недалеко от этого места находилась последняя квартира Цоя.
Автор, петербургский скульптор Матвей Макушкин, повторил в бронзе знаменитую позу — Цой стоит со скрещенными руками.
У памятника — непростая судьба. Он был готов уже несколько лет назад, но его никак не могли установить — треснул постамент, экспертиза камня затянулась. Даже в этом году до последнего момента не было уверенности, что работы завершат к памятной дате — тридцатилетней годовщине со дня смерти музыканта.
В ближайшее время будет определена дата открытия, но точно известно, что это будет в августе 2020 года.
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