Создатель Telegram-канала Nexta разыскивается в России

Создатель Telegram-канала Nexta, активно освещающего митинги в Белоруссии, которые начались после оглашения результатов призидентских выборов в стране, был объявлен в розыск в России. Об этом сообщает РБК.

«Разыскивается по статье УК», — гласит запись в базе.

22-летнего Степана Путило внесли в базу данных МВД России в качестве находящегося в розыске. В интервью РБК журналист подтвердил, что знает об этом. Однако подробностей раскрывать не стал.

Известный своей оппозиционной направленностью канал освещает протесты в городах Белоруссии в режиме онлайн и призывают к участию в несанкционированных акциях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина освобождены и прибыли в страну.