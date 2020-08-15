Создатель Telegram-канала Nexta разыскивается в России
Сам Степан Путило заявил о том, что осведомлен об объявлении его в розыск.
Фото: Соцсети
Создатель Telegram-канала Nexta, активно освещающего митинги в Белоруссии, которые начались после оглашения результатов призидентских выборов в стране, был объявлен в розыск в России. Об этом сообщает РБК.
«Разыскивается по статье УК», — гласит запись в базе.
22-летнего Степана Путило внесли в базу данных МВД России в качестве находящегося в розыске. В интервью РБК журналист подтвердил, что знает об этом. Однако подробностей раскрывать не стал.
Известный своей оппозиционной направленностью канал освещает протесты в городах Белоруссии в режиме онлайн и призывают к участию в несанкционированных акциях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина освобождены и прибыли в страну.
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