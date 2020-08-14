Задержанные в Белоруссии 32 россиянина освобождены и прибыли в страну

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Светлана Шевченко
Срочная новость 89

Возвращение граждан РФ на родину подтвердили в генеральной прокуратуре.

Задержанные в Белоруссии 32 россиянина освобождены и прибыли в страну

Задержанные в Белоруссии 32 россиянина освобождены и прибыли в страну. Об этом сообщает генпрокуратура РФ.

«В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И. В. от 05.08.2020 в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993, тридцать два гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли Государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — сообщили в ведомстве.

Что касается еще одного задержанного россиянина, то он остался в республике, так как у него белорусское гражданство. В генпрокуратуре подчеркнули, что передача была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и законодательства двух стран.

В ситуации, которая сложилась вокруг вышеуказанных граждан, продолжают разбираться компетентные органы.

О задержании россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти заявили, что все они якобы имеют отношение к частной военной компании. Следствие подозревало их в подготовке массовых беспорядков в республике.

К слову, их экстрадиции требовала Украина. Однако российские журналисты провели тщательное расследование, в ходе которого выяснилось, что задержанные россияне стали жертвами работы украинских служб. Установлено, что они обманом их привезли на территорию Белоруссии под предлогом переброски для охраны нефтяных объектов в Сирии.

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