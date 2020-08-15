В Сочи правоохранители нашли и задержали мужчину, издевавшегося над собственным младенцем. 5-tv.ru публикует кадры допроса.

Три дня назад в личном Instagram-аккаунте пользователь под ником @feegooratora опубликовал видео из леса, где отдыхал вместе с семьей. В кадре — молодой мужчина сидя в кресле держит за ногу новорожденного ребенка и, насвистывая песенку, размахивает им из стороны в сторону, а также подкидывает словно куклу. Мать малыша в этот момент стоит за камерой.

Личностями беспечных родителей тут же заинтересовались правоохранители. Установить их удалось достаточно быстро: главными героями «шутливого» видео оказались 35-летний житель Москвы, а также 27-летняя уроженка города Белгорода.

Объясняя свои действия, отец ребенка отметил, что не хотел причинить ребенку вреда.

«На видео видно, что я достаточно небрежно обращаюсь с ребенком. У меня есть свои представления, как нужно обращаться с детьми. Если мы посмотрим на маленьких обезьянок — это очень подвижные существа. <…> И ребенку нужно давать активность с детства. Именно это дает в итоге правильное формирование как костного аппарата, так и связок, что самое главное… Суставы становятся более подвижными», — заявил мужчина.

По факту случившегося в субботу, 15 августа, СУСК РФ по Краснодарскому краю поднял вопрос об изъятии из органов МВД материала проверки по данному делу, передаче его для дальнейшего рассмотрения и дачи объективной правовой оценки. Вышестоящие инстанции изучат условия содержания ребенка и после примут процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что упавший в детском саду шкаф сломал позвоночник маленькому ребенку.