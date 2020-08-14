Пятилетнему мальчику в детском саду Татарстана упавший шкаф сломал позвоночник
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, но насколько этот случай единичный.
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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru
В Набережных Челнах расследуют шокирующее ЧП в детском саду. На пятилетнего ребенка упал шкаф для одежды. У мальчика серьезно поврежден позвоночник, он в больнице.
Как показала проверка, несчастный случай в раздевалке не был случайностью — шкафы, предназначенные для переодевания малышей, со временем расшатались, крепления едва держались на стене, и чинить мебель никто из взрослых не спешил.....
К чему привела такая преступная халатность увидел Валентин Трушнин.
Халатность завхоза этого детского сада в Набережных Челнах могла стоить пятилетнему ребенку жизни, если бы не героизм воспитательницы, которая поймала оторвавшийся от стены шкафчик буквально на лету. Но травм избежать не удалось.
«Дети вернулись с дневной прогулки. Дети переодевались. Во время переодевания детский шкафчик сорвался с крепления. Воспитатель находилась рядом, она сумела удержать шкафчик от падения. Однако полка шкафчика упала на спину ребенка. Ребенку сразу была оказана первая медицинская помощь и была вызвана мама в детский сад», — отчитывает о произошедшем заведующая детским садом Айгуль Шарипова.
Мать пятилетнего мальчика не сразу поняла, насколько все серьезно
«Я на работе была. Позвонили, сообщили, что ЧП. Извинились», — рассказывает Венера.
А чуть позже, в больнице мальчику поставили диагноз — компрессионный перелом трех позвонков. Ближайшее время ребенок будет прикован к постели, но, к счастью, инвалидом не останется.
«На сегодня состояние мальчика с улучшением, он находится вместе с мамой на этаже, срок лечения, наверное, где-то недели две», — поясняет заместитель главного врача Камского детского медцентра Наталья Наговицина.
По инструкции все шкафчики в детских учреждениях должны крепиться к стене. Обычно это делают с помощью металлических уголков. Но если стена рыхлая — дюбель в ней держится плохо. Для таких работ в детском саду есть плотник, который подчиняется завхозу. Один сделал спустя рукава, второй не проследил — к такому выводу пришли в прокуратуре.
«Как выяснилось причиной инцидента стала неисправность крепления шкафчика. Причем, подобные недочеты были выявлены при осмотре и других шкафов для одежды. При этом должностные лица вовремя не выявили и не устранили указанные неисправности», — заявил помощник прокурора города Набережные Челны Игорь Азаматов.
Если шкаф не закрепить — все может закончиться очень серьезно. И таких случаев по всей стране десятки, если не сотни. Картина получается страшная. Перелом стопы ноги — с таким диагнозом закончился день для воспитанницы детского сада в Афанасьево. На малышку упал шкаф.
Уголовное дело в Набережных Челнах возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет. Наказание по этой статье — тоже до шести лет лишения свободы.
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