Брат Дональда Трампа скончался

Брат президента США Дональда Трампа Роберт скончался. Соответствующую информацию подтвердил сам американский лидер. На момент смерти родственнику главы Соединенных Штатов было 72 года. Причину смерти своего брата Трамп не назвал, а только отметил, что память о нем будет жить в его сердце вечно.

«С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — говорится в официальном заявлении лидера США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роберт Трамп госпитализирован с серьезным диагнозом.