Брат Дональда Трампа госпитализирован с серьезным диагнозом

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Андрей Чапыгин
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Роберт Трамп уже неделю находится в палате интенсивной терапии.

Брат Дональда Трампа госпитализирован с серьезным диагнозом

Фото: www.globallookpress.com /Andrew Harrer

Брат президента США Роберт Трамп госпитализирован с серьезным диагнозом. От этом сообщают ABC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

По ее словам, Роберт действительно находится в госпитале «Маунт Синай», и неделю назад он был переведен в палату интенсивной терапии. Информации о том, чем именно болен брат президента, пока нет. В тоже время известно, что глава Соединенных Штатов глава  намеревается посетить своего родственника. 

Ранее Роберт Трамп участвовал в судебном разбирательстве с племянницей президента Мэри Трамп, которая написала книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире», публикации которой Роберт и хотел помешать. Книга все-таки вышла в июле, в ней родственница, которая имеет докторскую степень по психологии, утверждала, что у Дональда Трампа отсутствует сопереживание к людям, и он страдает множеством комплексов из-за пережитых в детстве травм и негативного влияния семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп хочет видеть Владимира Путина на саммите G7.

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