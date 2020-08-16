Банковские карты можно будет пополнять в магазинах

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Софья Зуева
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Центробанк запускает пилотный проект, призванный облегчить жизнь россиянам.

Фото, видео: Globallookpress / Ralph Kerpa, 5-tv.ru

Россияне смогут пополнять банковские карты на кассе магазинов, сообщают «Известия». Нововведение может появиться в стране в ближайшие несколько месяцев и направлено, в первую очередь, на повышение финансовой доступности граждан в малонаселенных и отдаленных пунктах. Чтобы воспользоваться услугой, в магазине нужно будет совершить покупку.

«Данный сервис мы расцениваем как весьма перспективный», — прокомментировали проект в Центробанке.

В данный момент прорабатывается нормативно-правовая база, ведутся переговоры с банками. В проекте планирует принять участие такие финансовые организации, как ПСБ, Сбербанк, «Ак Барс», «ДОМ. РФ» и некоторые другие.

Отмечается, что покупатели смогут не только положить деньги на карту, но и снять наличность, что значительно упростит россиянам жизнь.

Ранее 5-tv сообщал о вступлении в силу закона «О национальной платежной системе», запрещающего с 3 августа пополнять анонимные электронные кошельки наличными.

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