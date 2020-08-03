Россияне не смогут больше пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа вступили в силу поправки к закону «О национальной платежной системе».
Фото: ТАСС / YAY\TASS
Россияне больше не смогут пополнить реальными денежными средствами обезличенные электронные кошельки. Ограничения вступили в силу в соответствии с поправками к закону «О национальной платежной системе».
По новым правилам, если пользователь не прошел идентификацию, то внести средства он сможет только при помощи банковской карты, поясняет ТАСС.
Как рассказали информагентству в Сбербанке, ограничения касаются не только «классических» электронных кошельков, но и сервисов оплаты школьных обедов, и значительного числа транспортных проектов. Таким образом введенные поправки затронут большую часть российских регионов.
Идентифицироваться пользователи могут несколькими способами:
- в офисах платежных сервисов;
- в отделениях компаний-партнеров;
- путем видеоинтервью (данная опция доступна не у всех платежных сервисов).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что WhatsApp может стать цифровым паспортом человека и его онлайн-кошельком.
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