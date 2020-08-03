Россияне не смогут больше пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Россияне больше не смогут пополнить реальными денежными средствами обезличенные электронные кошельки. Ограничения вступили в силу в соответствии с поправками к закону «О национальной платежной системе».

По новым правилам, если пользователь не прошел идентификацию, то внести средства он сможет только при помощи банковской карты, поясняет ТАСС.

Как рассказали информагентству в Сбербанке, ограничения касаются не только «классических» электронных кошельков, но и сервисов оплаты школьных обедов, и значительного числа транспортных проектов. Таким образом введенные поправки затронут большую часть российских регионов.

Идентифицироваться пользователи могут несколькими способами:

в офисах платежных сервисов;

в отделениях компаний-партнеров;

путем видеоинтервью (данная опция доступна не у всех платежных сервисов).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что WhatsApp может стать цифровым паспортом человека и его онлайн-кошельком.