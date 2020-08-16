Седокова увиделась с дочерью впервые за полгода разлуки

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Софья Зуева
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Экс-солистка группы «ВИА Гра» уже несколько лет живет вдали от своей дочери Моники, из-за этого они редко видятся. Накануне прощания с ребенком певица разместила в сети трогательную публикацию.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Многодетная мать Анна Седокова на протяжении полугода не могла увидеться с дочерью Моникой. Право воспитывать наследницу отсудил себе бывший муж певицы — бизнесмен Максим Чернявский. Он проживает в США, и для встреч с ребенком установил ряд жестких правил. Седокова виделась с ней только в присутствии представителей опеки и исключительно на территории США.

Поп-диве удалось смягчить требования, и теперь она может проводить время с малышкой без присутствия посторонних людей. Долгожданная встреча состоялась в Штатах. Вместе с дочкой счастливая мать провела все лето, но в воскресенье Моника уедет к отцу. Певица сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Седокова призналась, что принимать неизбежное привыкла и уже научилась справляться с подобными моментами.

«Можно бесконечно стрессовать, доводя себя до истерик перед днем „X“. Можно жаловаться, биться об лед, а можно просто принять», — написала певица.

annasedokova

Экс-солистка «ВИА Гры» отметила, что в момент прощания мать и дочь запретили себе плакать. Фанаты посочувствовали певице и поддержали ее теплыми словами.

«Не сдается наш гордый Варяг, пощады никто не желает»,

«Всегда нужно верить вопреки всему, даже когда стоишь на пороге абсолютного отчаянья»,

«Роскошная, сильная женщина. Мой мотиватор. Все непременно будет хорошо!» — написали фолловеры.

«Анечка, мы с тобой!» — поддержала певицу телеведущая Марина Ким.

У Анны трое детей. Однако проживает она только с шестнадцатилетней дочерью Алиной и трехлетним сыном Гектором. Монику же отец увез в США три года назад и даже пытался лишить Седокову родительских прав. Все дети певицы рождены от разных мужчин.

Ранее 5-tv сообщал, что Анна Седокова заставила усомниться своих фанатов в натуральности своей груди.

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