Седокова заставила фанатов усомниться в натуральности своей груди
Певица с детьми и женихом находится в Майами, откуда постоянно постит полуобнаженные снимки.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Внушительная грудь и соблазнительные изгибы привлекали внимание к певице Анне Седоковой еще в начале ее музыкальной карьеры. Тогда многие спорили о натуральности ее груди. Да и теперь каждый новый пост экс-участницы «ВИА Гры» в сети Instagram вызывает бурную дискуссию среди пользователей сети.
На опубликованном фото Седокова призывно раскинулась перед объективом камеры в купальнике телесного цвета. Раскрасневшаяся, со свежим загаром, она призывно лежит так, чтобы можно было буквально заглянуть ей в огромный вырез. Пикантности придает и то, что она откинулась на торс полуобнаженного мужчины, лицо которого в кадре не попало.
«Где-то всегда лето», — назвала она фото, написав это на английском.
Вероятнее всего, рядом с Анной ее жених, баскетболист Янис Тимма. Пара не так давно объявила о скорой свадьбе. Пока же новостей о дате проведения церемонии нет, поклонники таланта и красоты Седоковой продолжают обсуждать ее внешность, но в первую очередь внушительный бюст, пишет «Экономика сегодня».
«Интересно, а бюст свой?»;
«Вот это глаза;
«А много коровка дает молока, да мы молока не видали пока»;
«Люблю смотреть, как она и Боня всем доказывают свою «натуральность»;
«Силикон, не силикон — какая разница, даже если так, она сама заработала», — написали Анне в комментариях ее подписчики.
5-tv.ru недавно писала, что Анна Седокова поделилась другим горячим селфи с женихом.
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