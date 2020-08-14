Седокова заставила фанатов усомниться в натуральности своей груди

Внушительная грудь и соблазнительные изгибы привлекали внимание к певице Анне Седоковой еще в начале ее музыкальной карьеры. Тогда многие спорили о натуральности ее груди. Да и теперь каждый новый пост экс-участницы «ВИА Гры» в сети Instagram вызывает бурную дискуссию среди пользователей сети.

На опубликованном фото Седокова призывно раскинулась перед объективом камеры в купальнике телесного цвета. Раскрасневшаяся, со свежим загаром, она призывно лежит так, чтобы можно было буквально заглянуть ей в огромный вырез. Пикантности придает и то, что она откинулась на торс полуобнаженного мужчины, лицо которого в кадре не попало.

«Где-то всегда лето», — назвала она фото, написав это на английском.

Instagram @annasedokova

Вероятнее всего, рядом с Анной ее жених, баскетболист Янис Тимма. Пара не так давно объявила о скорой свадьбе. Пока же новостей о дате проведения церемонии нет, поклонники таланта и красоты Седоковой продолжают обсуждать ее внешность, но в первую очередь внушительный бюст, пишет «Экономика сегодня».

«Интересно, а бюст свой?»;

«Вот это глаза;

«А много коровка дает молока, да мы молока не видали пока»;

«Люблю смотреть, как она и Боня всем доказывают свою «натуральность»;

«Силикон, не силикон — какая разница, даже если так, она сама заработала», — написали Анне в комментариях ее подписчики.

Instagram @annasedokova

5-tv.ru недавно писала, что Анна Седокова поделилась другим горячим селфи с женихом.