«Изменник! Домой не возвращайся!»: Королева увидела Тарзана с двумя змеями
Супруг Наташи Королевой рассказал, что после гулянки проснулся в компании «двух девчонок».
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Фото, видео: Globallookpress / Ruslan Roschupkin; Instagram @tarzan___official
Артист Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, рассказал, что провел ночь с двумя «девчонками». Об этом известный стриптизер написал на своей странице в Instagram.
«Ох! Хорошо вчера погуляли… Сегодня проснулся в компании двух симпатичных девчонок. Блондинка и Брюнетка», — поделился актер.
Публикация сопровождена фотографией, на которой артист лежит на кровати с двумя огромными питонами.
Пользователи оценили юмор актера и не оставили запись без внимания.
«Наташке очень идет желтый цвет»,
«Какие стройные девушки»,
«Жены-змеи мало?» — пошутили подписчики.
Супруга Тарзана также отреагировала на публикацию в юмористической манере.
«Изменник! Домой не возвращайся, не прощу!» — написала певица своему мужу.
Конечно, большинство фолловеров Глушко поняли, что артистка шутит, но на всякий случай предложили свою помощь, если супруга действительно не пустит мужа на порог.
«Если Наташа не пустит, приезжай ко мне с этими двумя», — предложил один из фанатов звезды.
Сергей Глушко и Наташа Королева живут вместе с 2001 года. Официально отношения пара зарегистрировала в 2003 году. У супругов есть совершеннолетний сын Архип.
Ранее 5-tv сообщал, что звездная пара Тарзана и Королевой выложили в сеть видео с регистрации брака.
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