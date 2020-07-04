«Тарзан не хотел жениться»: Супруг Наташи Королевой показал видео их свадьбы
Сергей Глушко опубликовал уникальные кадры регистрации брака с популярной певицей.
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Фото, видео: Instagram @tarzan___official
Сергей Глушко, также известный как Тарзан, опубликовал на свой странице в Instagram уникальные кадры регистрации брака с Наташей Королевой, сообщает Дни.ру. Свадьба состоялась в 2003 году.
На видео попал момент, когда пара оставляет подписи в документе. Тарзан не смог сдержаться и «пошутил»: он задрожал и притворился, что не хочет расписываться. Наташа Королева не смутилась, схватила букет и в шутку занесла его над головой будущего супруга.
«Голосуем за поправки в семейном положении», — подписал видео Тарзан.
Подписчиков порадовало веселое видео. Многие отметили, что Тарзан и Наташа выглядят счастливыми и молодыми.
«Глаза радуются! Супер искренность!»
«Ой, забавно! Тарзан не хотел жениться! Но любовь заставила принять оковы брака. Вы классные, счастья!»
«Какие прикольные, как школьники. Восхищаюсь вашей семьей», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о крахе бизнеса Наташи Королевой и Сергея Глушко. У певицы был салон красоты, который пришлось закрыть. А Тарзан лишился собственных фитнес-залов.
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