«Тарзан не хотел жениться»: Супруг Наташи Королевой показал видео их свадьбы

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Алиса Старжевская
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Сергей Глушко опубликовал уникальные кадры регистрации брака с популярной певицей.

Фото, видео: Instagram @tarzan___official

Сергей Глушко, также известный как Тарзан, опубликовал на свой странице в Instagram уникальные кадры регистрации брака с Наташей Королевой, сообщает Дни.ру. Свадьба состоялась в 2003 году.

На видео попал момент, когда пара оставляет подписи в документе. Тарзан не смог сдержаться и «пошутил»: он задрожал и притворился, что не хочет расписываться. Наташа Королева не смутилась, схватила букет и в шутку занесла его над головой будущего супруга.

«Голосуем за поправки в семейном положении», — подписал видео Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Подписчиков порадовало веселое видео. Многие отметили, что Тарзан и Наташа выглядят счастливыми и молодыми.

«Глаза радуются! Супер искренность!»

«Ой, забавно! Тарзан не хотел жениться! Но любовь заставила принять оковы брака. Вы классные, счастья!»

«Какие прикольные, как школьники. Восхищаюсь вашей семьей», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о крахе бизнеса Наташи Королевой и Сергея Глушко. У певицы был салон красоты, который пришлось закрыть. А Тарзан лишился собственных фитнес-залов.

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