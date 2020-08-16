Собчак по-простому призналась Богомолову в любви и растрогала фанатов

Телеведущая Ксения Собчак скромно и лаконично призналась своему мужу Константину Богомолову в любви на своей странице в Instagram. Поклонники высоко оценили этот сдержанный жест.

Пост с признанием Собчак проиллюстрировала черно-белым совместным снимком. На нем супруги стоят на берегу водоема и смотрят друг другу в глаза.

«Люблю тебя, мой @konbog75. Пусть в мире будет больше любви!» — подписала телеведущая.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики положительно приняли эту скромность, учитывая, что в социальных сетях телеведущей такие публикации можно встретить нечасто. Они пожелали счастья паре, отметив, важность взаимной любви.

«Какие же вы оба классные! Вы очень подходите друг другу»

«Круто, когда двое влюблены друг в друга, любви вам»

«Никогда не видела Ксению такой влюбленной! Надеюсь на этот раз все искренне и надолго!» — комментируют фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак объяснила, в чем гениальность нового клипа Лободы.