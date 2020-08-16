Путин и Лукашенко во второй раз обсудили протесты в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко провели очередные телефонные переговоры на тему выступлений, которые уже неделю проходят в соседней республике.

В ходе разговоры лидеры еще раз подтвердили все предыдущие договоренности, а также затронули тему «давления извне».

«Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», — сообщает белорусская пресс-служба.

Представители Кремля, освещая прошедшие переговоры, отметили, что беседа началась с обсуждения стороннего влияния, которое оказывается на республику.

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — отмечает пресс-служба Кремля.

Массовые протестные акции начались 9 августа после окончания выборов президента, на которых, согласно официальной информации, победил Александр Лукашенко с примерно 80% голосов избирателей. После объявления результатов голосования оппозиционно настроенные граждане вышли на улицы с требованиями повторного проведения выборов и отставки Александра Лукашенко. По их утверждению, результаты сфальсифицированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности первых телефонных переговоров Путина и Лукашенко.