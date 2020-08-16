Дарья Мороз ответила на слухи об уходе из МХТ имени Чехова
О планах на будущее актриса рассказала на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
За время вынужденного отпуска из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, многие актеры успели пересмотреть свои приоритеты и решиться на кардинальные повороты в жизни. Так, недавно Сергей Гармаш на собрании коллектива «Современника» объявил, что покидает театр, а теперь заслуженная артистка России Дарья Мороз подтвердила, что может уйти из Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.
Одна из поклонниц актрисы поинтересовалась в Instagram, будет ли она продолжать играть в МХТ.
«Вроде решили уйти, а теперь написали, что играете. Что правда?» — написала она.
«Одно другого не исключает. Будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь», — ответила Мороз.
В Московский художественный театр Дарья Мороз пришла сразу после окончания школы-студии МХАТ в 2003 году. Она также сотрудничает с театром Олега Табакова и столичным Театром наций.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Дарья Мороз высказала уверенность, что ее девятилетняя дочь от режиссера Константина Богомолова Анна в будущем пойдет по стопам родителей.
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