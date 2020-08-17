«Я всегда возвращаюсь к ним»: Лобода показала повзрослевших дочерей

Пандемия коронавируса дала Светлане Лободе возможность уделять больше времени воспитанию дочерей. Прежде востребованная певица не видела их месяцами, а ныне почти не расстается с девятилетней Евангелиной и двухлетней Тильдой. Совместный снимок с ними звезда опубликовала в Instagram.

«Есть тонкая нить между мамой и детьми — она не рвется от расстояний и времени. Где бы я ни была, что бы я ни делала, я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери — мое лучшее творение», — написала под фото Лобода.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики отметили, что девочки заметно подросли, особенно Тильда. Правда, судить об этом они смогли лишь по ее росту. Лицо малышки артистка по-прежнему скрывает. Старшую наследницу Светлана показала фанатам, когда Евангелине исполнилось четыре года. Если она намерена повторить то же самое и с младшей дочерью, поклонникам предстоит еще долго ждать. Меж тем многим давно хочется увидеть внешность крохи. Ведь, по слухам, отец девочки никто иной как лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Как уточняет KP.RU, вместе с дочерьми артистка ныне пребывает в Турции. Она прилетела на побережье Анталии с концертами и выступает в дорогих отелях, совмещая работу с отдыхом на элитных курортах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцеву раскритиковали за дорогой отдых.