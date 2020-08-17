Как девочка! Мать пятерых детей Водянова в купальнике похвасталась идеальной фигурой
Российская супермодель с семьей и друзьями отдыхает на Лазурном берегу.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Какие новые дополнительные выплаты положены пенсионерам в 2020 году?
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
Фото, видео: Instagram @natasupernova, @germanlarkin
Модель Наталья Водянова помимо успеха на международном подиуме, успевает быть хорошей мамой и заниматься благотворительностью. Не менее активно она и отдыхает, что доказало ее новое фото в микроблоге сети Instagram.
Водянова, которой в этом году исполнилось 38 лет, совсем не меняется. Все та же открытая улыбка и потрясающая фигура. Особенно если учесть, что супермодель сама родила пятерых детей. На новом фото с Лазурного берега она позирует вместе с другой известной моделью — итальянкой Мариякарлой Босконо и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.
«Затишье посреди бури», — загадочно подписала она снимок.
Известно, что девушки давно дружат, Эннинфул также относится к числу близких для Водяновой людей. Возможно, впереди их ждет новый роскошный фотосет на летнюю тематику.
Поклонники Водяновой с радостью встречают каждый ее пост.
«Вы красотка! Самая солнечная»;
«Нестареющие красотки»;
«Шикарно выглядите»;
«Вы солнце, Наташа», — написали они в комментариях.
В этом году должна была состояться долгожданная свадьбы Натальи Водяновой и ее возлюбленного, сына миллиардера Антуана Арно. Они сошлись еще девять лет назад и за эти годы успели стать родителями двух сыновей, однако о помолвке объявили всего несколько месяцев назад. Но свадьбе помешала пандемия коронавируса, пишет KP.RU.
Радостное торжество на 300 гостей планировалось на начало лета в Шампани, Франция. Но ради безопасности всех участников пара решила перенести свадьбу на 2022 год.
На отдыхе во Франции с Натальей и Арно находятся и все дети супермодели — Лукас, Нева и Виктор от первого мужа Джастина Портмана, а также сыновья Максим и Роман.
Ранее 5-tv.ru писал, что в семье Натальи Водяновой пропал домашний любимец.
Читайте также
82%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?