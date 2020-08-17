Как девочка! Мать пятерых детей Водянова в купальнике похвасталась идеальной фигурой

Модель Наталья Водянова помимо успеха на международном подиуме, успевает быть хорошей мамой и заниматься благотворительностью. Не менее активно она и отдыхает, что доказало ее новое фото в микроблоге сети Instagram.

Водянова, которой в этом году исполнилось 38 лет, совсем не меняется. Все та же открытая улыбка и потрясающая фигура. Особенно если учесть, что супермодель сама родила пятерых детей. На новом фото с Лазурного берега она позирует вместе с другой известной моделью — итальянкой Мариякарлой Босконо и главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом.

«Затишье посреди бури», — загадочно подписала она снимок.

Instagram @natasupernova

Известно, что девушки давно дружат, Эннинфул также относится к числу близких для Водяновой людей. Возможно, впереди их ждет новый роскошный фотосет на летнюю тематику.

Поклонники Водяновой с радостью встречают каждый ее пост.

«Вы красотка! Самая солнечная»;

«Нестареющие красотки»;

«Шикарно выглядите»;

«Вы солнце, Наташа», — написали они в комментариях.

В этом году должна была состояться долгожданная свадьбы Натальи Водяновой и ее возлюбленного, сына миллиардера Антуана Арно. Они сошлись еще девять лет назад и за эти годы успели стать родителями двух сыновей, однако о помолвке объявили всего несколько месяцев назад. Но свадьбе помешала пандемия коронавируса, пишет KP.RU.

Радостное торжество на 300 гостей планировалось на начало лета в Шампани, Франция. Но ради безопасности всех участников пара решила перенести свадьбу на 2022 год.

На отдыхе во Франции с Натальей и Арно находятся и все дети супермодели — Лукас, Нева и Виктор от первого мужа Джастина Портмана, а также сыновья Максим и Роман.

Ранее 5-tv.ru писал, что в семье Натальи Водяновой пропал домашний любимец.