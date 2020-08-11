«Очень тоскуем и ждем обратно!»: в семье Натальи Водяновой пропал рыжий кот

В семье Натальи Водяновой в Нижнем Новгороде пропал любимый питомец — рыжий кот по кличке Пряник. С просьбой помочь найти пушистого красавца написала в соцсетях младшая сестра супермодели Кристина.

«Очень тоскуем и ждем обратно!», — написала Кристина в своем Instagram, опубликовав свое фото с Пряником на руках.

Мама Водяновой Лариса Викторовна рассказала в интервью 5-tv.ru, что кот еще неделю упал из окна, с пятого этажа. К счастью, возле дома нет асфальта, только деревья и трава. Она обошла всю округу, ходила в ЖЭК, разговаривала с дворниками, но никто животное мертвым не видел. В семье очень надеются, что с Пряником все в порядке.

«Он такой очень красивый, домашний кот. Я думаю, две версии: или его кто-то подобрал, потому что у него окрас такой редкий, и видно, что он очень ухоженный, и в то же время он дается на руки только знакомым людям, а от незнакомых он убегает, немножко пугливый, или он где-то забился и боится выйти», — сказала Лариса Громова.

Она также рассказала, что двух котов взяла в питомнике младшая из сестер Водяновых Кристина, когда училась в университете в Вашингтоне. У обоих животных есть европейский паспорт и вставлен чип в уши, но пока она не знает, как он может помочь в поисках Пряника.

По словам Ларисы Викторовны, по пропавшему коту очень скучает ее средняя дочь Оксана — девушка инвалид первой группы, у нее аутизм и церебральный паралич. Раньше она боялась любых кошек и собак, но Пряник сумел завоевать ее доверие, и она очень привязана к нему.

vk.com/kkusakina

Семья обещает вознаграждение тому, кто вернет им пушистого члена семьи. И если у животного были травмы и кому-то пришлось лечить его, все расходы будут оплачены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Натальи Водяновой младшей сестрой Кристиной в Париже и публиковал фото девушек.