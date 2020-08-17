Банду черных лесорубов задержали в Иркутской области

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Предварительный ущерб, нанесенный тремя браконьерами оценивается в сотни миллионов рублей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian Sommer; 5-tv.ru

Полицейские Иркутской области перекрыли канал незаконной отправки леса за рубеж. Задержаны трое подозреваемых в контрабанде. Они покупали у частных компаний древесину, перерабатывали ее и продавали за границу.

Только по предварительным данным ущерб составил более двухсот миллионов рублей. В ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты компьютерная техника и документы, которые могут стать доказательствами в уголовном деле.

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