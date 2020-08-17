Власти Маврикии объявили режим ЧС из-за расколовшегося надвое танкера

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Японский танкер Wakashio сел на мель в конце июля, а недавно он раскололся и в акваторию вылилось почти четыре тысячи тонн мазута и 200 тон дизтоплива.

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Фото, видео: ТАСС / LAURA MOROSOLI; 5-tv.ru

Власти Маврикии, где пополам раскололся севший в конце июля на мель японский танкер Wakashio, объявили в регионе режим ЧС и заявили о расследовании экологической катастрофы.

Известно, что в акваторию вылилось почти четыре тысячи тонн мазута и 200 тон дизтоплива. Опасные угледоводороды попали в воды, называемые «международной экологической жемчужиной», где обитают редкие животные. Огромное нефтяное пятно удалось снять с воздуха.

Ситуация приобретает катастрофические масштабы — течь не удается остановить. Сейчас на месте работают спасатели. Также борьбу с загрязнением отчаянно ведут местные жители и добровольцы, сооружая заграждения вдоль береговой линии. Ученые говорят: экосистеме острова нанесен непоправимый ущерб. На его устранение уйдут десятки лет. Власти Маврикия готовят иск к японской компании.

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