Власти Маврикии объявили режим ЧС из-за расколовшегося надвое танкера

Власти Маврикии, где пополам раскололся севший в конце июля на мель японский танкер Wakashio, объявили в регионе режим ЧС и заявили о расследовании экологической катастрофы.

Известно, что в акваторию вылилось почти четыре тысячи тонн мазута и 200 тон дизтоплива. Опасные угледоводороды попали в воды, называемые «международной экологической жемчужиной», где обитают редкие животные. Огромное нефтяное пятно удалось снять с воздуха.

Ситуация приобретает катастрофические масштабы — течь не удается остановить. Сейчас на месте работают спасатели. Также борьбу с загрязнением отчаянно ведут местные жители и добровольцы, сооружая заграждения вдоль береговой линии. Ученые говорят: экосистеме острова нанесен непоправимый ущерб. На его устранение уйдут десятки лет. Власти Маврикия готовят иск к японской компании.