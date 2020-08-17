В Роспотребнадзоре назвали главный «инкубатор заразы» на кухне

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Василий Заика
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В ведомстве отметили, что практически в каждой российской квартире имеется предмет, содержащий бесчисленное количество микроорганизмов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein, Christin Klose, CHROMORANGE / Bilderbox,imagebroker/STELLA ,Michael Nitzschke

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в интервью радио Sputnik обозначила главный «инкубатор заразы» на кухне.

Специалист обратила внимание россиян, что практически в каждой квартире имеются губки для мытья посуды, содержащие бесчисленное количество микроорганизмов. По некоторым данным, их колонии в 200 тысяч раз больше тех, что живут на стульчаке унитаза. Именно по этой причине на предприятиях общественного питания запрещается использование губок для мытья посуды и обработки овощей.

«У губок очень пористая структура, кроме того, они поролоновые, и их практически невозможно промыть и продезинфицировать. <…> Если использовать одну губку на все случаи жизни — для мытья раковины, для мытья посуды, для мытья овощей — она будет рассадником заразы на нашей кухне. Губки рекомендуется менять не реже одного раза в неделю», — сказала специалист.

Надежда Раева отметила, что в Роспотребнадзоре не рекомендуют использовать одну и ту же губку для разных целей. Например, для мытья овощей и чистки кухонной мойки. Вместо полюбившегося предмета обихода специалист советует применять щетки или куски ткани, в которых не будут задерживаться возбудители инфекционных болезней.

«Заменить губку можно обычными синтетическими пластмассовыми щетками, которые можно регулярно мыть, ошпаривать кипятком, дезинфицировать. В пластмассе патогенная микрофлора растет в меньших количествах. В санитарных требованиях еще рекомендуют использовать кухонную ветошь, которую можно постирать к концу дня», — заключила Надежда Раева.

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