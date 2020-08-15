Как минимизировать вред от сидячего образа жизни — советы кардиолога

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Анастасия Шадская
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Владимир Хорошев дал несколько советов, которые смогут помочь избежать проблем со здоровьем офисным работникам.

Как минимизировать вред от сидячего образа жизни — советы кардиолога

Фото: www.globallookpress.com © Jenny Norquist

Все больше людей начинает вести преимущественно сидячий образ жизни. Это плохо влияет на эффективность труда, а также на здоровье людей, рассказал кардиолог Владимир Хорошев в интервью для радио Sputnik.

Специалист перечислил самые распространенные последствия сидячей работы — быстрые атеросклеротические изменения сосудов ног, поражение нижних конечностей, ожирение.

«Сидячая поза — это самая нефункциональная с точки зрения физиологических потребностей человека поза», — пояснил Хорошев.

Чтобы не заработать проблемы со здоровьем, кардиолог посоветовал регулярно делать упражнения, гулять и удобно организовать свое рабочее место. 

«Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики. На таком месте человек не сидит, а стоит», - привел пример альтернативы обычному рабочему месту кардиолог.

Врач напомнил, что и стоять долго полезно далеко не всем. Поэтому в первую очередь нужно начинать двигать стопами, пока сидишь. Добавив к этому больше движения в течение рабочего дня, всех проблем с ногами можно избежать.

Советы врача особенно актуальны на фоне того, что сразу в ряде регионов России привычки и малоподвижный образ жизни приводят к ухудшению здоровья местного населения. Неправильное питание, курение и выпивка особенно вредят жителям Свердловской, Мурманской, Воронежской и Ленинградской областей, пишет «Экономика сегодня».

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