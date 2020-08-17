«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»

Москва и Пекин уверенно двигаются в сторону полного отказа от взаиморасчетов в долларах. Экономисты считают, что подобная стратегия приведет к появлению «финансового альянса», и места главной резервной валюте в нем уже не останется, сообщает РИА Новости.

Угроза новых санкций со стороны США против России и Китая стимулирует запуск новых защитных механизмов. Переход к оплате товаров и услуг в рублях и юанях делает экономики стран более устойчивыми перед внешними воздействиями.

В первом квартале 2020 года партнерам впервые удалось снизить долю доллара во взаимных расчетах до 46%. Для сравнения: в 2015 году при совершении сделок американская валюта использовалась в 90% денежных операций.

Эксперты дают благоприятные прогнозы подобной стратегии. По их мнению, в будущем к «дедолларизации» придут многие государства, поскольку они осознают, насколько ненадежна мировая резервная валюта.

«Российско-китайская „дедолларизация“ приближается к „моменту прорыва“, способному сформировать „финансовый альянс“ практически без участия американской валюты», — отмечает Nikkei Asian Review.

Доллар медленно уничтожает себя. В период пандемии Федрезерв США напечатал порядка шести триллионов долларов и вбросил необеспеченную золотом валюту на рынки, отмечают финансисты. Это приводит к снижению индекса американской валюты и падению доходности гособлигаций.

За последние три месяца доллар потерял в цене порядка 10% в сравнении с корзиной шести основных валют. Разумеется, инвесторы понимают, что происходит в американской финансовой системе, и предпочитают избавляться от доллара, вкладываясь в золото. Это, в свою очередь, приводит к еще более стремительному падению стоимости американской валюты.

Международный валютный фонд предупреждали о грядущем крахе доллара еще несколько месяцев назад. Невозможно победить возникающий кризис бесконечным и неконтролируемым выпуском новых денег. Госдолг США растет с каждым днем и уже достиг отметки в 26 триллионов долларов. Если на фоне кризиса компании, обеспеченные долларом, начнут банкротиться, катастрофы будет не избежать.

У доллара до сих пор существует огромное преимущество. Многие страны не могут в одночасье отказаться от него. Однако эксперты уверены, что в 2021 году стоимость американской валюты упадет как минимум на треть, а это, в свою очередь, негативным образом отразится на всех участниках мировой финансовой системы.

«Беспокоиться надо не о том, что курс постепенно снизится на 30% в будущем, а о том, что произойдет одномоментное событие, взрыв, который внезапно лишит доллар доверия инвесторов», — считает экс-замдиректора МВФ Жу Мин.

Именно поэтому многие государства в след за Россией и Китаем задумываются об отказе от зеленых банкнот при взаиморасчетах.

Ранее 5-tv сообщал о том, что эксперт предрек скорый крах доллара.