Пьяных водителей с детьми в салоне предложили лишать прав на срок до пяти лет

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Софья Зуева
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Общественный деятель предложил ужесточить наказание за нетрезвое вождение, если в момент нарушения он перевозил пассажиров.

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Фото, видео: Globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Нетрезвых водителей предлагают наказывать строже, если нарушитель подверг риску детей. С соответствующим предложением выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT. Предложение направлено в МВД России.

По мнению общественника, наказание для автомобилистов, любящих выпить и сесть за руль, должно быть в несколько раз строже, если при нетрезвом вождении в салоне находились дети. На сегодняшний день мера пресечения для всех едина.

Если автовладелец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, его ждет 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав до полутора лет. Однако при этом не учитывается, перевозил ли нарушитель пассажиров, или нет.

Дмитрий Курдесов считает, что это в корне неверно и предлагает увеличить размер штрафов и срок лишения прав. Если в салоне автомобиля в момент нарушения находились совершеннолетние пассажиры, по мнению общественника, штраф нужно увеличить в два раза, а права забирать на срок до трех лет. Если же пассажир окажется несовершеннолетним, то нарушителя стоит наказывать еще строже.

«Если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет», — говорится в предложении.

Ранее 5-tv сообщил, что в России предложили изменить размер штрафов за нарушение ПДД.

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