«Не по возрасту»: режиссер заставил певицу Натали обнажиться

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Анастасия Шадская
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Непривычный образ автор хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» примерила на съемках нового клипа.

Фото, видео: Instagram @natali_star74

Певица Натали до сих пор удивляет многих фанатов ее песен из 1990-х своим «слишком молодым» внешним видом. Рано начав карьеру певицы, почти три десятилетия спустя она отлично выглядит. На съемках нового клипа «Пора на дачу» режиссер даже убедил ее на время забыть о врожденной скромности и сбросить с себя одежду.

Об этом певица поведала в новом посте в Instagram. Натали предстала там в образе русалочки, напоминая о своем первом альбоме с аналогичным названием. Обнаженную грудь прикрывает переброшенная через плечо волна волос и удерживаемая одной рукой морская раковина.

«Со своим российским менталитетом говорю, уж не по возрасту мне так обнажаться, — поделилась певица с фанатами. — Режиссер так не считает».

Instagramm natalii_star74

Фанаты певицы сразу принялись наперебой хвалить ее.

«Вы шикарно выглядите»;

«Огонь, а возраст — это не про вас»;

«Ну, во-первых, не такая это уж и обнаженка“, во-вторых, выглядишь супер, хоть сейчас в „Плейбой“!»

Впрочем, не все поддержали Натали позитивными комментариями. Некоторые, напротив, оставили по своей ложке дегтя в бочке меда.

«Правильно думаете»;

«Не по возрасту маме троих детей», — заявили они.

Певица Натали вышла замуж совсем юной, в 1991 году. С тех пор они с супругом Александром Рудиным не расставались. За эти годы у них родилось трое сыновей — Арсений, Анатолий и Евгений. 24 августа супруги будут отмечать 29 лет со дня свадьбы.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции певицы Натали на смерть ее отца.

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