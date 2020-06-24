«И на душе хорошо…»: Натали прокомментировала смерть отца

Смерть отца выбила из колеи певицу Натали, но справиться с бедой ей помогли поклонники. Об этом артистка написала в очередном посте, посвященном трагедии в ее семье. К тексту она приложила пронзительное фото могилы покойного родителя, усыпанной розами.

«Еду с похорон. И от души благодарю вас за поддержку в предыдущем посте по поводу ухода отца. Сначала не хотела делиться, так как это личное, а артист все-таки из области развлечения. Но, оказывается, сочувствие облегчает скорбь», — написала Натали.

Instagram @natali_star74

Как сообщал 5-tv.ru, папа артистки Анатолий Миняев ушел из жизни в возрасте 70 лет. Свой юбилей он отпраздновал в феврале и с тех пор пребывал в прекрасной форме. Что могло послужить причиной скоропостижной кончины, певица не уточняет. В очередной публикации Натали добавила, что боялась церемонии прощания, поскольку редко бывала в подобных ситуациях.

«Но все прошло светло, легко, трогательно. И на душе хорошо… Конечно, всегда уход из этой жизни родного человека — неожиданность, но память и благодарность — чудодейственные способности человека», — заключила автор поста.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер автор хита «На заре» Олег Парастаев.