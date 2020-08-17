В России могут ужесточить меры по борьбе с ввозом санкционных продуктов

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Софья Зуева
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Предложение ужесточить наказание для контрабандистов озвучил руководитель Россельхознадзора.

В России могут ужесточить меры по борьбе с ввозом санкционных продуктов

Фото: ТАСС / Медведев Сергей

Россельхознадзор предлагает конфисковать не только запрещенный для ввоза товар, но и автомобили, на которых он транспортировался. Водителям и перевозчикам контрабанды могут запретить въезд в страну, сообщает РБК.

По мнению руководителя Россельхознадзор Сергея Данкверта, нарушители научились более изощренными методами ввозить в Россию санкционный товар. Эффективной борьба с ними станет лишь тогда, когда введут более жесткие меры наказания. Данкверт предлагает конфисковать транспорт, на котором товар перевозили, а водителям запретить въезд в страну на некоторое время. Сегодня аннулировать визу иностранному гражданину достаточно сложно. В то же время российскому гражданину зарубежные страны могут закрыть право въезда даже без объяснения причины.

Также глава ведомства предлагает создать единую информационную систему с Казахстаном и Белоруссией, чтобы отслеживать нарушителей еще на подступах к стране.

Под эмбарго в России оказалось большое количество зарубежных товаров. Запрет на их ввоз Владимир Путин ввел в 2014 году как ответную меру на санкции США. Однако контрабандисты пытаются обойти таможенные правила, изобретая все новые и новые способы незаконных поставок.

Ранее 5-tv сообщил, что Германия выдала России известного контрабандиста.

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