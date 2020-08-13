Германия выдала России известного контрабандиста
Валерия Бенагуева обвиняют в таможенных махинациях на сумму свыше 160 миллионов рублей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
Правоохранительные органы Германии выдали России Валерия Бенагуева, крупного контрабандиста. Как стало известно 5-tv.ru, россиянину вменяют организацию преступного сообщества и уклонение от уплаты налогов.
Так, по версии следствия, Бенагуев с 2016 года руководил созданной им преступной группой, которая в течение длительного времени совершала перевозку товаров через таможенную границу. Злоумышленники действовали в Ленинградской области, в сферу их деятельности входили и обычные товары, и стратегически важные ресурсы. Отмечается, что ОПГ работала при помощи поддельных документов и подмены товаров и таким образом с мая по ноябрь 2016 года совершила уклонение от уплаты налогов на сумму более 160 миллионов рублей.
В России Бенагуев был объявлен в розыск, после этого он сбежал в Германию. Генеральная прокуратура отправила немецкой стороне запрос о его выдаче, который в феврале этого года был удовлетворен.
Отмечается, что сейчас злоумышленник передан России при участии сотрудников ФСИН, а также при поддержке российского бюро Интерпола.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как контрабандист, пересекая Российско-Украинскую границу, пытался задавить пограничников.
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