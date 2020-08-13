Германия выдала России известного контрабандиста

|
Андрей Чапыгин
40

Валерия Бенагуева обвиняют в таможенных махинациях на сумму свыше 160 миллионов рублей.

Германия выдала России известного контрабандиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Правоохранительные органы Германии выдали России Валерия Бенагуева, крупного контрабандиста. Как стало известно 5-tv.ru, россиянину вменяют организацию преступного сообщества и уклонение от уплаты налогов.

Так, по версии следствия, Бенагуев с 2016 года руководил созданной им преступной группой, которая в течение длительного времени совершала перевозку товаров через таможенную границу. Злоумышленники действовали в Ленинградской области, в сферу их деятельности входили и обычные товары, и стратегически важные ресурсы. Отмечается, что ОПГ работала при помощи поддельных документов и подмены товаров и таким образом с мая по ноябрь 2016 года совершила уклонение от уплаты налогов на сумму более 160 миллионов рублей.

В России Бенагуев был объявлен в розыск, после этого он сбежал в Германию. Генеральная прокуратура отправила немецкой стороне запрос о его выдаче, который в феврале этого года был удовлетворен.

Отмечается, что сейчас злоумышленник передан России при участии сотрудников ФСИН, а также при поддержке российского бюро Интерпола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как контрабандист, пересекая Российско-Украинскую границу, пытался задавить пограничников.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
73.61
0.37 87.04
1.08
Дата рождения — главное? HR-специалисты оценили важность знака зодиака пр...

Последние новости

18:45
Пилоты не пострадали при падении учебного самолета L-39,заявили в Минобороны
18:44
Видео: США обвинили Иран в захвате танкера в международных водах
18:38
Учебно-тренировочный самолет упал на Кубани
18:36
«Я объелась!» — Рудова опровергла слухи о своей беременности
18:36
Потерявшие работу сотрудники получат допвыплаты. Какие гарантии?
18:28
Лиза Арзамасова заинтриговала подписчиков новым имиджем

Сейчас читают

«Для зоопарка гожусь»: Сын Сафронова оценил свои шансы сойти по весу за льва
Шпица в купальнике рассказала о превратностях своего актерского типажа
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок