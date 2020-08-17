В служебном автомобиле российского военного атташе в Нидерландах нашли жучок

МИД России возмущен ситуацией, произошедшей с представителем российского консульства в Гааге. Накануне в машине военного атташе обнаружили жучок. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства. Как оборудование для слежки оказалось в служебном автомобиле российского служащего, предстоит объяснить главе диппредставительства европейского государства.

В понедельник временную поверенную в делах Нидерландов Доминик Баккер-Кюлинг вызвали в МИД РФ.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», — пояснили в МИД.

Кроме того, представители ведомства отметили, что подобные ситуации усугубляют и без того сложные отношения с европейскими коллегами.

Ранее 5-tv сообщал, что МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломатов из Словакии аналогичным образом.