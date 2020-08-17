Новейший российский теплоход стоимостью 3 млрд рублей вышел в Неву после ремонта

Теплоходу, построенному российскими кораблестроителями впервые за 60 лет, потребовался ремонт практически сразу же после выпуска. Лайнер «Мустай Карим» стоимостью около трех миллиардов рублей вошел в акваторию Невы в ночь на 17 августа, сообщает портал Marine Traffic.

Дорогостоящее морское судно должно было отправиться в свой первый круиз по маршруту «Санкт-Петербург — Москва» еще 10 августа, но в последний момент его отменили из-за неисправности рулевой колонки. Несколько дней теплоход пробудет в Северной столице на ремонте.

По сообщению компании «ВодоходЪ», своих первых туристов современный лайнер примет на борт в Москве 22 августа. Минимальная стоимость шестидневного круиза для одного человека составила 66,5 тысяч рублей.

Теплоход, названный в честь известного башкирского поэта, спроектирован по типу пятизвездочной гостиницы на воде и рассчитан на 329 пассажиров. Судно сошло со стапелей в сентябре 2019 года.

Ранее 5-tv сообщал, что россиянам, отправляющимся в путешествие по стране, вернут до 15 тысяч рублей.