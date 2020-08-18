Сборка термоядерного реактора нового поколения ИТЭР началась во Франции

Ученые из РФ вместе с иностранными коллегами приступили к созданию первого в мире термоядерного реактора нового поколения.

Сборка идет во Франции, но именно наши специалисты разработали и поставили ключевые элементы конструкции.

«Действительно было значимо, когда шесть руководителей стран, не просто агентств, а именно руководство стран, из семи участников проекта ИТЭР впрямую обратились с поздравлениями к международной организации ИТЭР о завершении первого этапа», - сказал Вячеслав Першуков, специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по международным и научно-техническим проектам.

Неслучайно именно российские специалисты — на первых ролях в этом проекте. Сама идея использовать термоядерный синтез родилась в нашей стране.

«Все крупнейшие страны мира, сложив 20 миллиардов долларов, строят токамак. То, что называется русским словом спутник. Это тороидальная камера с магнитными катушками. Эта идея магнитного удержания плазмы была предложена в нашей с вами стране. Она тогда называлась Советский Союз, конкретно в „Курчатовском институте“. И в 50-х годах первая в мире была реализована. Это первое. Второе: то есть мы были единственной страной, которая придумала и владела, и создалась этими технологиями», — сказал Михаил Ковальчук, президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН.

Завершить возведение экспериментального реактора планируют к 2025 году. И это станет настоящим прорывом в энергетике, которая будет обеспечена неиссякаемыми топливными ресурсами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции стартовала сборка уникального термоядерного реактора.